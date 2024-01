WEST SIDE STORY ZENITH NANTES METROPOLE St Herblain, 5 mars 2024, St Herblain.

DEUX BANDES RIVALES. UN AMOUR IMPOSSIBLE. New York, 1957. Le gang des « Jets » – fils d’immigrés de la classe ouvrière blanche – parcourt son territoire en claquant des doigts à la recherche de la bande rivale : les portoricains des « Sharks ». Au loin, on entend le rythme des musiques latines dans la chaleur estivale de l’Upper West Side. Dans ce décor poussiéreux et brûlant, où chacun rêve d’une vie meilleure, va naître une folle histoire d’amour. Pourtant, tout semble opposer Maria et Tony qui vont devoir se battre contre les préjugés et les nombreux obstacles qui se dressent sur leur chemin. Malheureusement, la vie au sein des gangs ne tolère aucune réconciliation et l’histoire de ces deux amants se dirige inexorablement vers la tragédie… Réunie autour du metteur en scène new-yorkais Lonny Price, une nouvelle équipe créative et internationale s’est formée pour écrire un nouveau chapitre de l’histoire du classique de Broadway. Actuellement la seule à faire revivre aux quatre coins du monde la chorégraphie originale de Jerome Robbins, cette nouvelle adaptation réunie sur scène plus de 20 musiciens d’orchestre et 34 artistes sur scène ! « Maria », « Tonight », « Somewhere » ou encore « America » – quelques notes de ces chansons nous replongent dans l’univers coloré et impitoyable de West Side Story. En le présentant pour la première fois en 1957 à Broadway, Leonard Bernstein (compositeur), Jerome Robbins (chorégraphe), Arthur Laurents (auteur) et Stephen Sondheim (parolier) ont redéfini le genre, tant au niveau de la musique et des chorégraphies que des thèmes abordés. À ce jour, West Side Story reste au sommet du panthéon des comédies musicales américaines – audacieuse, réaliste et aussi pertinente qu’au premier jour. Les adaptations cinématographiques de Robert Wise et Jerome Robbins (10 Oscars) ou plus récemment de Steven Spielberg (1 Oscar) prouvent à quel point l’œuvre reste unique et intemporelle. La tournée mondiale de West Side Story passera par la France en février/mars 2024 dans les villes de Bordeaux, Lyon, Rouen et Nantes. L’occasion de découvrir ou redécouvrir le chef-d’œuvre de Broadway qui a déjà émerveillé plus de trois millions de spectateurs à travers le monde… « La plus grande comédie musicale de tous les temps » – The Times Musiques de Leonard Bernstein Chorégraphies de Jérome RobbinsLivret de Arthur Laurents Paroles de Stephen Sondheim Dialogues et chansons originaux en anglais Surtitrage en françaisDurée : 2h40 (avec entracte)

Tarif : 39.00 – 115.00 euros.

Début : 2024-03-05 à 20:00

Réservez votre billet ici

ZENITH NANTES METROPOLE ZAC AR MOR 44800 St Herblain 44