FREEZE CORLEONE ZENITH NANTES METROPOLE St Herblain, 28 février 2024, St Herblain.

Le concert de Freeze Corleone est, en attente de la décision du Conseil d’Etat, reporté au 28 février 2024.La musique, c’est des vibrations. Dans celle de Freeze Corleone, on ressent une puissance technique et un frisson de secret. Avec l’album LMF , Freeze s’est imposé sur la scène musicale en pleine crise de coronavirus, le 11 septembre 2020.De son vrai prénom Issa, Freeze Corleone a créé un univers artistique sulfureux avec des codes mystérieux. Faire partie de ses initiés signifie rejoindre un artiste double disque de platine, écouté par des millions d’auditeurs par mois.“LMF” est un classique radical, mélangeant la trap américaine et la drill anglaise. Freeze a imposé une patte unique et personnelle, attirant une comparaison automatique.Sur scène, les vibrations sont intenses, notamment avec les titres Freeze Raël , Hors Ligne et Polémique . La jeunesse se reconnaît dans cet artiste sans filtres. Et la suite est brûlante.

Tarif : 39.00 – 49.00 euros.

Début : 2024-02-28 à 20:00

ZENITH NANTES METROPOLE ZAC AR MOR 44800 St Herblain 44