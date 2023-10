UPGRADE 50 CENT ZENITH NANTES METROPOLE St Herblain, 2 novembre 2023, St Herblain.

UPGRADE 50 CENT ZENITH NANTES METROPOLE a lieu à la date du 2023-11-02 à 19:00:00.

Tarif : 944.72 à 1377.41 euros.

Cet upgrade ne contient pas de place pour assister au concertIl faut déjà être en possession d’une place pour le concert pour pouvoir acheter cet upgrade.VIP 4 – SAPHIR Upgrade Saisissez l’opportunité de rencontrer 50 Cent après son concert, de prendre des photos avec lui en utilisant votre propre téléphone et d’obtenir votre exemplaire vinyle de « Get Rich or Die Trying » ! Vous recevrez un e-mail 2 jours avant le spectacle avec vos détails d’enregistrement. Dans la limite des places disponibles. Attention cet upgrade n’inclut pas le billet pour assister au concert.VIP 5 – DIAMANT Upgrade Saisissez l’opportunité de rencontrer 50 Cent après son concert, de prendre des photos avec lui en utilisant votre propre téléphone. Vous recevrez un e-mail 2 jours avant le spectacle avec vos détails d’enregistrement. Dans la limite des places disponibles. Attention cet upgrade n’inclut pas le billet pour assister au concert.

Réservez votre billet ici

Plusieurs lignes de bus desservent le Zénith de Nantes Metropole :

Ligne 84 : arrêt Zénith

Ligne 73 : arrêt Saulzaie

Ligne 93 : arrêt Cochardières

En provenance de Rennes : Périphérique Ouest (direction Ouest – Bordeaux) et prendre la sortie Porte de la Chézine –Saint Herblain (sortie n°34)

De Paris : Périphérique Ouest (direction Bordeaux) et prendre la sortie Porte de la Chézine –Saint Herblain (sortie n°34)

De Bordeaux : Périphérique Ouest (direction Ouest – Rennes) et prendre la sortie Porte de la Chézine –Saint Herblain (sortie n°34)

De Cholet : Périphérique Ouest (direction Ouest – Rennes) et prendre la sortie Porte de la Chézine –Saint Herblain (sortie n°34)

De Vannes ou St Nazaire : par RD 201 en direction de Nantes, et prendre la sortie « Zénith ».

Coordonnées GPS : 47° 13’ 49’’ Nord, 1° 37’ 44’’ Ouest.

Tramway ligne 1, station Tourmaline

ZENITH NANTES METROPOLE

ZAC AR MOR St Herblain 44800

http://50cent.com/

https://www.youtube.com/channel/UC8zJedg1f4sKnyuHWeS6vyw

https://www.facebook.com/50cent

https://en.wikipedia.org/wiki/50_Cent

Réservez votre billet ici