Horaire : 20:00

Gratuit : non 49 € à 72 €BILLETTERIES : zenith-nantesmetropole.com, ticketmaster.fr, francebillet.com, seetickets.com Concert. Un show grandiose dans lequel Gims interprétera les titres de son dernier album ainsi que ses plus grands tubes. Zénith Nantes Métropole Centre Saint-Herblain 44800

Zénith Nantes Métropole
Boulevard du Zénith
Saint-Herblain
Loire-Atlantique

