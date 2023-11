Les 10 commandements – L’envie d’aimer Zénith Nantes Métropole Saint-Herblain, 12 octobre 2024, Saint-Herblain.

2024-10-12

Horaire : 20:30

Gratuit : non 25 € à 89 €BILLETTERIES : zenith-nantesmetropole.com, ticketmaster.fr, francebillet.com, seetickets.comPMR (Personnes à Mobilité Réduite) : kproduction@orange.fr

Comédie musicale. « Les 10 Commandements, l’Envie d’Aimer » arrive sur scène en 2024 dans une nouvelle version et pour une exceptionnelle tournée en France. Mise en scène et chorégraphies inédites, nouveau casting, l’histoire de Moïse à qui Dieu a transmis les tables de la loi est interprétée dans une version résolument moderne. Avec les grandes chansons originales, réarrangées par Pascal Obispo et des titres inédits. Représentations samedi 12 octobre 2024 à 15h et à 20h30

Zénith Nantes Métropole Centre Saint-Herblain 44800

https://www.zenith-nantesmetropole.com