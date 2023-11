Notre Dame de Paris Zénith Nantes Métropole Saint-Herblain, 8 juin 2024, Saint-Herblain.

2024-06-08

Horaire : 20:30

Gratuit : non 33 € à 89 €BILLETTERIES :- zenith-nantesmetropole.com, ospectacles.fr, ticketmaster.fr, francebillet.com, seetickets.com- PMR (Personnes à Mobilité Réduite) : contact@ospectacles.fr

Comédie musicale. A l’occasion de son 25e anniversaire, Notre Dame de Paris revient en tournée dans toute la France. Depuis sa création, le spectacle musical de Luc Plamondon et Richard Cocciante a été ovationné partout sur la planète, et a connu un succès retentissant à Broadway en juillet 2022. Venez découvrir ou redécouvrir la plus grande comédie musicale française ! Représentations les 8 et 9 juin 2024

Zénith Nantes Métropole Centre Saint-Herblain 44800

https://www.zenith-nantesmetropole.com