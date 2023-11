Manga Symphonic Odyssey Zénith Nantes Métropole Saint-Herblain, 27 avril 2024, Saint-Herblain.

2024-04-27

Horaire : 20:30

Gratuit : non 35 € à 75 €BILLETTERIE : u-play.fr

Redécouvrez les plus grandes musiques d’animés lors d’un concert symphonique exceptionnel ! Avec plus de 80 musiciens & musiciennes, un chanteur et une chanteuse sur scène, le Yellow Socks Orchestra, orchestre symphonique français spécialisé dans la musique de film, interprètera en live les bandes-originales et openings de vos animés préférés ! Derrière ces musiques inoubliables se trouvent des compositeurs de génie comme Joe Hisaishi (Studio Ghibli), Kohei Tanaka (One Piece), Shunsuke Kikuchi (Dragon Ball), Yasuharu Takanashi (Naruto), Hiroyuki Sawano (l’Attaque des Titans), Reiji Kitasato (Fullmetal Alchemist), Shinji Miyazaki (Pokémon) et bien d‘autres qui participent depuis plusieurs décennies au succès de l’animation japonaise dans le monde entier !

Zénith Nantes Métropole Centre Saint-Herblain 44800

https://www.zenith-nantesmetropole.com