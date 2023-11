Starmusical Zénith Nantes Métropole Saint-Herblain, 26 avril 2024, Saint-Herblain.

2024-04-26

Horaire : 20:00

Gratuit : non 45 € à 70 €BILLETTERIES : zenith-nantesmetropole.com, ticketmaster.fr, francebillet.com, seetickets.com

Le spectacle feel good qui ravive 50 ans de passions. Au coeur d’une scénographie époustouflante mêlant chanson, acting et danse, Starmusical rend hommage à sa principale source d’inspiration : les Grandes Comédies Musicales.Sur scène une quinzaine d’artistes, tous chanteurs et comédiens originaux, accompagnés de musiciens, danseurs, acrobates et circassiens, interprèteront les plus grands titres des comédies musicales de ces 50 dernières années, de Hair à Priscilla Folle du Désert the musical, Notre Dame de Paris, Mamma Mia, Les Dix Commandements, Mozart, Roméo et Juliette et bien d’autres.

Zénith Nantes Métropole Centre Saint-Herblain 44800

https://www.zenith-nantesmetropole.com