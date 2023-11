Johnny Symphonique Tour Zénith Nantes Métropole Saint-Herblain, 17 avril 2024, Saint-Herblain.

2024-04-17

Horaire : 20:00

Gratuit : non 35 € à 85 €BILLETTERIES :- zenith-nantesmetropole.com, ospectacles.fr, ticketmaster.fr, francebillet.com, seetickets.com- PMR (Personnes à Mobilité Réduite) : contact@ospectacles.fr

Retrouvez la voix de Johnny Hallyday issue de ses plus belles captations live, accompagnée de l’Odyssey Symphony Orchestra et d’un chœur, sous la direction d’Yvan Cassar. Un concert exceptionnel et émouvant pour redécouvrir ses plus grands titres, un hommage visuel et musical.

Zénith Nantes Métropole Centre Saint-Herblain 44800

https://www.zenith-nantesmetropole.com