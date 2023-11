Hoshi – Coeur Parapluie Tour Zénith Nantes Métropole Saint-Herblain, 8 avril 2024, Saint-Herblain.

2024-04-08

Horaire : 20:00

Gratuit : non 39 € / 49 € BILLETTERIES :- zenith-nantesmetropole.com, ospectacles.fr, ticketmaster.fr, francebillet.com- PMR (Personnes à Mobilité Réduite) : contact@ospectacles.fr

Hoshi revient avec sa nouvelle tournée « Coeur Parapluie ». Hoshi est autrice-compositrice-interprète, elle a 26 ans, 2 albums certifiés (double) platine, 2 nominations aux Victoires de la Musique, plus de 200 concerts à son actif et plus de 300 000 spectateurs. « Mauvais Rêve », premier single de son nouvel album « Cœur Parapluie », marque son retour et dresse un portrait des moments marquants de sa vie d’enfant, d’adolescente, puis de jeune adulte.

Zénith Nantes Métropole Centre Saint-Herblain 44800

https://www.zenith-nantesmetropole.com