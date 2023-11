PLK Zénith Nantes Métropole Saint-Herblain Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes PLK Zénith Nantes Métropole Saint-Herblain, 4 avril 2024, Saint-Herblain. 2024-04-04

Horaire : 20:00

Gratuit : non 40 € à 59 € BILLETTERIES :- zenith-nantesmetropole.com, krpprod.fr, ticketmaster.fr, francebillet.com, seetickets.com- PMR (Personnes à Mobilité Réduite) : william@krumpp.fr Avec 1 million d’albums vendus, + de 2,5 milliards de streams, une présence continue au top single et en radio depuis 5 ans, PLK sort « 2069 », son nouveau projet conceptuel, créé en direct avec sa communauté. Les morceaux envahissent les 10 premières places du Top single à sa sortie et confirment son statut de superstar. En 2024, PLK revient avec une tournée. La scène, c’est là aussi une opportunité de se démarquer. Habitué à des performances scéniques transcendantes, chacun de ses shows est explosif. Pas de demi-mesure pour PLK. Après avoir fait voler une voiture au-dessus de son public survolté lors du « Enna Tour », comment innovera-t-il sur ses nouveaux concerts déjà très attendus ? Une chose est sûre : cette tournée s’annonce comme un truc de din-din-din-din-din-din-din-dingue ! Zénith Nantes Métropole Centre Saint-Herblain 44800

Zénith Nantes Métropole Centre Saint-Herblain 44800

