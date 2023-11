Holiday on ice : Aurore Zénith Nantes Métropole Saint-Herblain, 24 mars 2024, Saint-Herblain.

2024-03-24

Horaire : 17:30

Gratuit : non 19,90 € (moins de 12 ans) à 84 € BILLETTERIES :- zenith-nantesmetropole.com, az-prod.com, ticketmaster.fr, francebillet.com- PMR (Personnes à Mobilité Réduite) : billetterie@az-prod.fr

Holiday on Ice existe depuis 80 ans. C’est le plus ancien spectacle au monde encore en activité ! Les enfants, qui ont assisté, émerveillés, avec leurs parents et leurs grands-parents au balbutiement du premier spectacle sur glace, ont amené à leur tour, une fois devenus adultes, leurs propres enfants… et ce depuis plus de 4 générations ! Pour cette année exceptionnelle d’anniversaire, c’est Francisco Negrin, l’un des meilleurs directeurs artistiques d’opéras, connu pour ses mises en scène audacieuses et modernes, qui nous présente : « Aurore ». Aurore est une jeune femme venant d’un monde sans couleur, sans joie et sans saveur. Envoyée sur Terre pour découvrir ce qui rend l’espèce humaine si particulière, elle rencontre Adam qui, dans une palpitante aventure, va l’initier aux beautés de notre monde et bien sûr à l’amour… Dans cette toute nouvelle création, les 40 patineurs de Holiday On Ice brouillent les pistes entre les éléments, semblant flotter comme par magie entre la glace et l’air, le feu et la lumière. Passant ainsi du noir de la nuit aux couleurs du jour, les chorégraphies mises en scène à 360° et enveloppées d’effets spéciaux inédits, nous entrainent dans un parcours initiatique, un spectacle original et merveilleux. Représentations du 22 au 24 mars 2024

Zénith Nantes Métropole Centre Saint-Herblain 44800

https://www.zenith-nantesmetropole.com