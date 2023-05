Molière, l’Opéra Urbain Zénith Nantes Métropole, 16 mars 2024, Saint-Herblain.

Gratuit : non 17,50 € à 60,50 €BILLETTERIES :- www.zenith-nantesmetropole.com, www.ospectacles.fr, www.ticketmaster.fr, www.francebillet.com- PMR (personne à mobilité réduite) : contact@ospectacles.fr Représentations samedi 16 mars 2024 à 15h et à 20h30

Molière, l’Opéra Urbain est un spectacle musical d’un nouveau genre qui réunit sur scène des chanteurs, slammeurs, rappeurs, danseurs, comédiens et musiciens dans des décors et costumes du 17e siècle. Le spectacle raconte l’histoire d’un homme qui renonce au confort matériel et au prestige de la charge de Tapissier du Roi pour créer aux côtés de la femme qu’il aime une troupe de théâtre. Mais la route du succès sera très longue et les obstacles seront nombreux.Molière va devenir un auteur libre qui va révolutionner l’écriture de la comédie. Il paiera très cher sa liberté en affrontant l’hypocrisie de la société, l’adversité de ses concurrents et la haine des dévots.

Zénith Nantes Métropole Centre Saint-Herblain 44800

https://www.zenith-nantesmetropole.com