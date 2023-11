West Side Story Zénith Nantes Métropole Saint-Herblain, 9 mars 2024, Saint-Herblain.

2024-03-09

Horaire : 20:00 22:40

Gratuit : non 39 € à 115 € BILLETTERIES : zenith-nantesmetropole.com, talticket.com, francebillet.com, ticketmaster.fr, seetickets.comPMR (Personnes à mobilité réduite) : aurelie@talentplus.fr

Comédie musicale. Venez assister à un spectacle extraordinaire avec plus de 20 musiciens d’orchestre et 34 artistes, et découvrir sur scène « La plus grande comédie musicale de tous les temps » (c’est le Times qui le dit).Dès les premières notes de « Maria », « Tonight », « Somewhere » ou encore « America », vous serez plongés dans l’univers coloré et impitoyable du New York de la fin des années 50. Musiques de Leonard BernsteinChorégraphies de Jérome Robbins Dialogues et chansons en anglais, surtitrés en français. Durée : 2h40 (avec entracte) Représentations du 5 au 10 mars 2024

Zénith Nantes Métropole Centre Saint-Herblain 44800

https://www.zenith-nantesmetropole.com