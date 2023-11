Ninho – Jefe Airlines Tour Zénith Nantes Métropole Saint-Herblain, 2 mars 2024, Saint-Herblain.

2024-03-02

Horaire : 20:00

Gratuit : non 48 € à 65 € BILLETTERIES : zenith-nantesmetropole.com, ospectacles.fr, francebillet.com, ticketmaster.fr, seetickets.comPMR (Personnes à mobilité réduite) : contact@ospectacles.fr

Ninho, recordman du rap et premier artiste français à dépasser les 200 singles certifiés, est de retour avec le « Jefe Airlines Tour » et un nouvel album événement. Concerts les 1er et 2 mars 2024 à 20h

Zénith Nantes Métropole Centre Saint-Herblain 44800

https://www.zenith-nantesmetropole.com