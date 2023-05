Gospel pour 100 Voix : The Tour for Peace Zénith Nantes Métropole, 26 janvier 2024, Saint-Herblain.

2024-01-26

Horaire : 20:30

Gratuit : non 20 € à 62 € BILLETTERIES : – www.zenith-nantesmetropole.com, www.cheyenne-prod.com, www.ticketmaster.fr, www.francebillet.com, www.seetickets.com- Réservation PMR (Personne à Mobilité Réduite) : billetterie@cheyenne-prod.com

Des chanteurs encore plus talentueux, une énergie encore plus débordante, un show encore plus époustouflant ont valu à ce spectacle de remporter une nomination aux Reality TV Awards à Londres et une nomination au Premier Gospel Awards en Angleterre, et d’être sélectionné pour participer au premier Britain’s Got Talent – The Champions à Londres ou au Schlagerboom en Allemagne…

Zénith Nantes Métropole Centre Saint-Herblain 44800

https://www.zenith-nantesmetropole.com