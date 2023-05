Megateuf Tour : Marcel et son Orchestre + Les Fatals Picards Zénith Nantes Métropole Saint-Herblain Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes Megateuf Tour : Marcel et son Orchestre + Les Fatals Picards Zénith Nantes Métropole, 13 janvier 2024, Saint-Herblain. 2024-01-13

Horaire : 19:30

Gratuit : non 39 €BILLETTERIES :- www.zenith-nantesmetropole.com, www.ticketmaster.fr, www.francebillet.com, www.seetickets.com- PMR (personne à mobilité réduite) : billetterie@az-prod.fr Concert. Le 7 mai 2022, Les Fatals Picards et Marcel et son Orchestre investissaient le Zénith de Lille le temps d’un concert que d’aucuns qualifient déjà de mythique.Aujourd’hui, les deux groupes sont heureux de vous annoncer la poursuite de cette belle aventure le temps de quatre concerts tout aussi exceptionnels où ils vont mélanger leurs répertoires le temps de ces concerts que certains considèrent déjà comme « Les premières assises debout du rock français bien de chez nous ! » 2 groupes – 1 concert – 11 musiciens sur scène en même temps pour de la déconne, de l’amour, du fun et du Rock’n’roll ! Dress code : Tenue incorrecte exigée Zénith Nantes Métropole Centre Saint-Herblain 44800

Zénith Nantes Métropole
Boulevard du Zénith
Saint-Herblain
Loire-Atlantique

https://www.zenith-nantesmetropole.com

