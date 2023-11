Ocean Fest avec Feder + Ibrahim Maalouf + Ofenbach + Petit Biscuit + Vladimir Cauchemar Zénith Nantes Métropole Saint-Herblain, 6 janvier 2024, Saint-Herblain.

2024-01-06

Horaire : 20:00

Gratuit : non 55 € / 78,90 €BILLETTERIES : zenith-nantesmetropole.com, oceanfest.frPMR (Personne à mobilité réduite) : billetterie@oceanfest.fr

Fondée par Hugo Clément et Woralks, l’association Blue Force a lancé la première édition du festival Ocean Fest en 2022 à Biarritz. L’évènement a été un grand succès qui a attiré un public passionné de musique et de l’environnement. Désireux de faire de ce festival un rendez-vous incontournable, Ocean Fest revient dans différentes villes côtières de France, dont Nantes. Avec Feder + Ibrahim Maalouf + Ofenbach + Petit Biscuit + Vladimir Cauchemar Warm up : Akira et Alan D.

Zénith Nantes Métropole Centre Saint-Herblain 44800

https://www.zenith-nantesmetropole.com