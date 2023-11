The Rock Symphony Orchestra Zénith Nantes Métropole Saint-Herblain Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes The Rock Symphony Orchestra Zénith Nantes Métropole Saint-Herblain, 8 décembre 2023, Saint-Herblain. 2023-12-08

Horaire : 20:00

Gratuit : non 35 € à 79 €BILLETTERIES : zenith-nantesmetropole.com, rock-symphony.com, ticketmaster.fr, PMR (Personne à mobilité réduite) : max@sovaproduction.com Spectacle musical. Rock Symphony Orchestra, c’est les musiciens d’un grand orchestre symphonique, un groupe de rock, un choeur et une chanteuse d’opéra (soprano), 80 artistes sur une même scène. Le caractère unique de ce concert réside dans le programme construit de telle sorte que les compositions se fondent les unes dans les autres, créant un tableau musical unique qui remplit chaque spectateur d’entrain et d’énergie. Vous entendrez des tubes mondialement connus dans un style d’interprétation complètement nouveau, qui ne laissera personne indifférent. Zénith Nantes Métropole Centre Saint-Herblain 44800

Zénith Nantes Métropole Centre Saint-Herblain 44800

https://www.zenith-nantesmetropole.com

