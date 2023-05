Florence Foresti : Boys Boys Boys Zénith Nantes Métropole Saint-Herblain Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes Florence Foresti : Boys Boys Boys Zénith Nantes Métropole, 17 novembre 2023, Saint-Herblain. 2023-11-17 Représentations du 16 au 18 novembre 2023 à 20h

Horaire : 20:00

Gratuit : non 35 € à 75 €BILLETTERIES :- www.zenith-nantesmetropole.com, www.ospectacles.fr, www.ticketmaster.fr, www.francebillet.com, www.seetickets.com- PMR (personne à mobilité réduite) : contact@ospectacles.fr Représentations du 16 au 18 novembre 2023 à 20h Humour.Toujours dans la lignée de ses précédents spectacles, Florence Foresti évoque sa vie de femme de plus de 45 ans, sa parentalité et notamment sa relation mère/fille avec sa jeune fille désormais devenue adolescente : Tony. A travers ce spectacle, elle cherche à partager les difficultés de l’adolescence. Zénith Nantes Métropole Centre Saint-Herblain 44800

https://www.zenith-nantesmetropole.com Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Zénith Nantes Métropole Adresse Boulevard du Zénith Ville Saint-Herblain Departement Loire-Atlantique Tarif 35 € à 75 €BILLETTERIES :- www.zenith-nantesmetropole.com, www.ospectacles.fr, www.ticketmaster.fr, www.francebillet.com, www.seetickets.com- PMR (personne à mobilité réduite) : contact@ospectacles.fr Lieu Ville Zénith Nantes Métropole Saint-Herblain

Zénith Nantes Métropole Saint-Herblain Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-herblain/

Florence Foresti : Boys Boys Boys Zénith Nantes Métropole 2023-11-17 was last modified: by Florence Foresti : Boys Boys Boys Zénith Nantes Métropole Zénith Nantes Métropole 17 novembre 2023 Zénith Nantes Métropole Saint-Herblain Nantes

Saint-Herblain Loire-Atlantique