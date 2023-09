OZ Ouest au Zénith Zénith Nantes Métropole Saint-Herblain, 21 octobre 2023, Saint-Herblain.

2023-10-21

Horaire : 18:00 01:00

Gratuit : oui sur invitation : universe.com

Dans le cadre d’une soirée exceptionnelle et gratuite, le Zénith présentera sur sa scène une dizaine d’artistes/groupes issus de la Région des Pays de la Loire, présentant tous un potentiel remarquable et dans toutes les esthétiques musicales. Pour ce faire, un comité de programmation rassemblant des professionnels de la région a scanné le paysage musical de la région, pour en extraire le meilleur du cru 2023 ! Toute la soirée, ces artistes se produiront sur deux espaces spécifiquement scénographiés pour l’occasion par Chirac Design. Un village culturel et créatif agitera le hall durant toute la soirée (animations, food, performances, et bien plus si affinités) Au programme : Allebou, Coline Rio, Mad Foxes, Miët, Nerlov, Robock, Uzi Freyja, Vapa, Zaho de Sagazan, 20 Seconds Falling Man Guests : Camus, Yofunders en ouverture

Zénith Nantes Métropole Centre Saint-Herblain 44800

https://www.zenith-nantesmetropole.com