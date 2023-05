Stromae – Multitude Tour Zénith Nantes Métropole, 4 octobre 2023, Saint-Herblain.

2023-10-04 Concerts les 3 et 4 octobre 2023 à 20h

Horaire : 20:00

49 € à 99 €

Concerts les 3 et 4 octobre 2023 à 20h

Concert.Après 7 ans d’absence Stromae signe enfin son grand retour !Alchimiste inné des contraires, il a trouvé la formule magique, s’autorisant à mixer pop, rap, cumbia, afro-beat et autres musiques traditionnelles. Ce passionné s’est découvert un nouveau rythme, celui d’un ouvrier qui retrouve son chantier de prédilection pour un troisième album : « Multitude ».

Zénith Nantes Métropole Centre Saint-Herblain 44800

https://www.zenith-nantesmetropole.com