Kaamelott – Premier volet / Ciné-concert Zénith Nantes Métropole, 15 septembre 2023, Saint-Herblain.

2023-09-15 Les 15 et 16 septembre 2023 à 20h

Horaire : 20:00

39 € à 69 € Les 15 et 16 septembre 2023 à 20h

Le premier volet de la Trilogie cinématographique Kaamelott enfin en ciné-concert ! Découvrez « Kaamelott – Premier Volet », le film d’Alexandre Astier, qui en a également composé et orchestré la bande originale, interprétée en direct par plus de 100 musiciens et chanteurs en synchronisation avec la projection du film. Le tyrannique Lancelot-du-Lac et ses mercenaires saxons font régner la terreur sur le Royaume de Logres. Les Dieux, insultés par cette cruelle dictature, provoquent le retour d’Arthur Pendragon et l’avènement de la Résistance. Arthur parviendra-t-il à fédérer les clans rebelles, renverser son rival, reprendre Kaamelott et restaurer la paix sur l’Île de Bretagne ? Avec l’Orchestre National des Pays e la Loire / le Choeur Spirito / Ernst Van Tiel, direction

Zénith Nantes Métropole Centre Saint-Herblain 44800

