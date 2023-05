Bigflo & Oli : Le Grand Tour Zénith Nantes Métropole, 20 mai 2023, Saint-Herblain.

2023-05-20 Concerts les 20 et 21 mai 2023

Horaire : 20:30

Gratuit : non 35 € à 70 € BILLETTERIES :- www.zenith-nantesmetropole.com, www.ospectacles.fr, www.ticketmaster.fr, www.francebillet.com, www.seetickets.com- PMR (Personnes à Mobilité Réduite) : contact@ospectacles.fr Concerts les 20 et 21 mai 2023

Concert. Après une tournée des petites salles sold-out, Bigflo et Oli repartent en tournée des Zénith et annoncent 28 dates en France, Suisse et Belgique. Retrouvez-les sur scène dès mars 2023, pour un show inédit !!

Zénith Nantes Métropole Centre Saint-Herblain 44800

https://www.zenith-nantesmetropole.com