Lynda : Lyndream Tour Zénith Nantes Métropole, 7 mai 2023, Saint-Herblain.

2023-05-07

Horaire : 18:00

Gratuit : non 38 € / 53 €BILLETTERIES : www.zenith-nantesmetropole.com, www.cheyenne-prod.com, www.ticketmaster.fr, www.francebillet.comRéservion PMR (Personnes à Mobilité Réduite) : billetterie@cheyenne-prod.com

Lynda, c’est une histoire de passion pour la musique et la scène. Ses premiers pas dans la musique se font aux côtés des plus grands, donnant naissance à une carrière solo en pleine expansion. Sa voix allie puissance et douceur, intimité et universalité. Le 26 mai 2022, elle foule pour la première fois la scène de l’Olympia pour un concert à guichets fermés. Aujourd’hui, son succès est récompensé et Lynda compte parmi les reines du R&B français.

Zénith Nantes Métropole Centre Saint-Herblain 44800

https://www.zenith-nantesmetropole.com