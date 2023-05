Boomin Fest : Josman, Tiakola, B.B. Jacques, and more… Zénith Nantes Métropole Saint-Herblain Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Gratuit : non 44,90 € BILLETTERIES :- www.zenith-nantesmetropole.com, www.boomin-fest.fr- PMR (Personnes à Mobilité Réduite) : contact@krumpp.fr Pour sa première édition à Nantes, BOOMIN Fest débarque au Zénith et propose un audacieux plateau rassemblant les têtes d’affiche Josman et Tiakola, les révélations B.B. Jacques et TIF, ainsi que Coelho et Ipndego, fiers représentants de la scène rap nantaise. Moins de 15 ans obligatoirement accompagné d’un parent. Zénith Nantes Métropole Centre Saint-Herblain 44800

