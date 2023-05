Inès Reg : Hors normes Zénith Nantes Métropole Saint-Herblain Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

2023-04-12

Horaire : 20:00

Gratuit : non 39 € BILLETTERIES :- www.zenith-nantesmetropole.com, www.ticketmaster.fr, www.francebillet.com- PMR (Personnes à Mobilité Réduite) : kproduction44@orange.fr Humour. La jalousie justifie-t-elle toutes les fins ?La nudité est-elle une arme efficace en politique ?Se marier est-ce un jeu comme les autres ?Où s’arrêtent les frontières de l’Espagne ?Tant de questions auxquelles Ines apportera des réponses avec un humour plein d’énergie et de bienveillance, dans un pur style stand-up. Zénith Nantes Métropole Centre Saint-Herblain 44800

