Deluxe Zénith Nantes Métropole, 4 mars 2023, Saint-Herblain.

2023-03-04

Horaire : 20:00

Gratuit : non 29,90 € BILLETTERIES : – zenith-nantesmetropole.com- PMR (Personnes à Mobilité Réduite) : prod2@cartelconcerts.com

Concert. Les six membres de Deluxe reviennent plus athlétiques que jamais au printemps 2023, avec un nouveau spectacle pensé pour les Zénith où ils donneront enfin vie à leur fantasmes les plus fous ! Au programme : Orchestre, invités spéciaux, pyrotechnie, haute voltige, fauconnerie et culturisme… On vous prévient, les moustachus sont particulièrement affûtés après le très musclé Moustache Gracias Tour, qui compte plus de 70 concerts en 2022 !

Zénith Nantes Métropole Centre Saint-Herblain 44800

https://www.zenith-nantesmetropole.com