Le concert prévu le 2 juin 2022 est reporté au vendredi 14 avril 2023 à 20h.

Horaire : 20:00

40 € à 85 €
BILLETTERIES : www.zenith-nantesmetropole.com, www.ospectacles.fr, www.ticketmaster.fr, www.francebillet.com, www.seetickets.com, Fnac, Carrefour, E.Leclerc, Auchan, Magasins U…
PMR (Personnes à Mobilité Réduite) : contact@ospectacles.fr

Concert. La voix de Johnny Hallyday accompagnée de plus de 100 artistes sur scène, un orchestre symphonique et un choeur sous la direction d'Yvan Cassar. Une expérience unique pour retrouver Johnny, dans l'incroyable vérité de sa voix au coeur d'un show exceptionnel.

Zénith Nantes Métropole
Saint-Herblain 44800

https://www.zenith-nantesmetropole.com

