Holiday on Ice : Supernova Zénith Nantes Métropole, 13 mars 2022, Saint-Herblain.

2022-03-13 Les représentations prévues du 11 au 13 mars 2022 sont reportées du 17 au 19 mars 2023 : – 11/3/22 à 20h reportée au vendredi 17/3/3/23 à 20h – 12/3/22 à 14h et 17h30 reportées respectivement au samedi 18/3/23 à 14h et à 17h30- 13/3/22 à 14h et 17h30 reportées respectivement au dimanche 19/3/23 à 14h et à 17h30

Horaire : 17:30

Gratuit : non 19,90 € à 74 € Billetterieq :- holidayonice.com, www.zenith-nantesmetropole.com, www.ticketmaster.fr, www.francebillet.com, www.seetickets.com, Fnac, Carrefour, E.Leclerc, Auchan, Magasins U…- PMR (Personnes à Mobilité Réduite) : billetterie@az-prod.fr

Spectacle de patinage artistique sur glace. Parce qu’il ne fait pas bon vivre ces temps-ci sur notre bonne vieille Terre, Holiday on Ice vous invite cette année sous des cieux plus cléments, vers un incroyable voyage aux confins de la galaxie. Fini le confinement dans des espaces réduits, Supernova, le dernier opus d’Holiday on Ice, revient en France après 2 ans d’absence, pour vous ouvrir en grand les portes de son monde d’après, un monde surprenant, haut en couleurs, où chaque planète visitée, chaque habitant étrange rencontré vous convient à la fête… Avec Supernova, retrouvez la magie d’Holiday on Ice, le spectacle sur glace le plus populaire du monde en tournée dans toute la France. Et comme nos 330 millions de spectateurs, petits et grands, laissez vous conquérir par les plus grands patineurs artistiques dans une succession de décors éblouissants, d’images 3D et de costumes toujours aussi somptueux.

Zénith Nantes Métropole Centre Saint-Herblain 44800

https://www.zenith-nantesmetropole.com