GISELLE ZENITH LIMOGES METROPOLE Limoges, 13 mars 2024, Limoges.

International Festival Ballet & Festival Orchestra présententUne féerie de beauté, d’élégance et de grâce« Giselle» Le meilleur ballet classique de tous les temps Musique : A. AdamChorégraphie : J. Coralli, J. Perrot, M. PetipaLibretto: T. Gautier, J. Coralli, J. de Saint-Georges, Heinrich HeineScénographie et costumes : V. Okunev (Théâtre Mariinsky, Saint-Pétersbourg)Un rêve de ballet : « Giselle»International Festival Ballet présente une féerie de beauté, d’élégance et de grâce. Une œuvre d’art accomplie accompagnée par l’orchestre liveCréée le 28 juin 1841 à l’Opéra de Paris par les chorégraphes Jean CORRALI, Jules PERROT et Marius PETIPA, Giselle est le plus beau des joyaux du répertoire classique. Symbole du Romantisme, ce ballet est l’histoire d’une jeune paysanne, Giselle, éperdument amoureuse d’Albrecht, seigneur déjà fiancé à la princesse Bathilde. Trahie, elle perd la raison et danse jusqu’à s’en laisser mourir. La justesse du travail chorégraphique des danseurs et l’interprétation authentique des musiciens vous transporteront et sauront vous émouvoir à travers cette histoire tragique qui unit la danse, l’amour et la mort.Comme le disait TCHAÏKOVSKY, « Giselle est un bijou poétique, musical et chorégraphique », un spectacle événement à ne pas manquer !« La musique de Monsieur Adam est supérieure à la musique ordinaire des ballets ; elle abonde en motifs, en effets d’orchestre ; elle contient même, attention touchante pour les amateurs de musique difficile, une fugue très bien conduite. Le second acte résout heureusement ce problème musical du fantastique gracieux et plein de mélodie. » — Théophile Gautier.International Festival Ballet Ensemble danse surDirection artistique Alex BogutskyDepuis l’été 2022, le St. Petersburg Festival Ballet porte un nouveau nom.Choqué et affecté par la guerre d’agression inhumaine menée par la Russie contre l’Ukraine, le célèbre ensemble de ballet change de nom et s’appelle désormais International Festival Ballet . Par ce changement, les artistes expriment leur position claire comme de l’eau de roche. Le Festival Ballet est un ballet international qui pense au-delà des frontières nationales et qui représente l’entente et la cohabitation dans la poésie de l’art, de la musique et de la danse. Depuis le début de la guerre, les artistes ont exprimé leur position contre l’agression russe par de nombreuses actions de protestation avant leurs représentations. C’est pourquoi ils sont désormais également menacés par la Russie. L’ensemble, qui compte par ailleurs un grand nombre d’artistes ukrainiens, se considère d’autant plus comme un ballet de la paix et de la cohésion entre tous les hommes.L’International Festival Ballet est un ensemble de haut niveau qui convainc dans le monde entier par son élégance classique rigoureuse, son souffle de fraîcheur du vingt-et-unième siècle et sa performance de danse parfaite. La troupe est composée de 42 danseurs. Tous les danseurs sont diplômés des meilleures écoles de ballet russes telles que l’Académie Vaganova de Saint-Pétersbourg, l’Académie chorégraphique d’État de Kiev, l’Académie de chorégraphie de Moscou, l’École de ballet d’Oufa et l’Académie de ballet de Perm. En outre, l’ensemble a collaboré avec les meilleurs théâtres de ballet et a remporté de nombreux prix et distinctions lors de festivals et de concours internationaux de ballet. Ainsi, les 42 danseurs de l’ International Festival Ballet constituent l’une des plus belles et des plus fortes compagnies de ballet, mais aussi l’une des plus renommées au monde. FESTIVAL ORCHESTRADirecteur artistique & chef d’orchestre Normunds VaicisLe Festival Orchestra a été fondé par des musiciens talentueux de Moldavie, de Hongrie, d’Ukraine et de Lettonie. Le directeur artistique et chef d’orchestre principal est un chef d’orchestre renommé, le maestro Normunds Vaicis. Le répertoire de l’orchestre comprend des œuvres de Ravel, Debussy, Rimsky-Korsakov, Tchaïkovski, Massenet, Faure et Albegis, Gounod et bien d’autres. La musique de ballets classiques tels que Swan Lake, Nutcracker, La Belle au bois dormant, Giselle, Don Quichotte et bien d’autres est au cœur du répertoire. L’orchestre a collaboré avec des ensembles de ballet renommés de Russie, d’Ukraine et de Biélorussie. L’orchestre du festival se produit avec grand succès en France, en Grande-Bretagne, en Belgique, en Allemagne, au Luxembourg et dans d’autres pays européens et, malgré son effectif relativement réduit, il s’est imposé comme l’un des meilleurs orchestres de ballet d’Europe. Dans un avenir proche, ils joueront les saisons de ballet russes pour la célèbre compagnie International Festival Ballet en Scandinavie, en Belgique, en France, au Luxembourg, en Allemagne et en Autriche.

Tarif : 30.00 – 70.00 euros.

Début : 2024-03-13 à 20:00

Réservez votre billet ici

ZENITH LIMOGES METROPOLE 16, AVENUE JEAN MONNET 87000 Limoges 87