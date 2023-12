Louane Zénith Le Grand-Quevilly Catégories d’Évènement: Le Grand-Quevilly

Seine-Maritime Louane Zénith Le Grand-Quevilly, 26 avril 2025 18:00, Le Grand-Quevilly. Louane Samedi 26 avril 2025, 20h00 Zénith CARRE OR : 65€ / CAT 1 : 55€ / CAT 2 : 45€ / FOSSE : 32€ | Placement assis numéroté / Fosse debout | Contact P.M.R. : 02.32.18.64.83 À la suite de sa tournée des Théâtres et européenne avec “Le Club des Sentiments”, Louane fera son grand retour avec un tout nouveau show pour une tournée des Zénith dans toute la France au printemps 2025 avec une date exceptionnelle au Zénith de Paris le 23 mai 2025 ! Zénith 44, avenue des Canadiens, Le Grand-Quevilly Le Grand-Quevilly 76120 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.zenith-de-rouen.com/evenement/louane/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

