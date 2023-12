Zaho de Sagazan Zénith Le Grand-Quevilly, 10 novembre 2024 19:00, Le Grand-Quevilly.

Zaho de Sagazan Dimanche 10 novembre 2024, 20h00 Zénith Catégorie 1 : 49 € / Catégorie 2 : 45 € / Debout : 39 € / PMR / PSH : 39 €

Zaho de Sagazan c’est une voix singulière et puissante, de celles qui font dresser nos poils. Un timbre grave porté par des rythmes électroniques qui côtoient la techno berlinoise et l’electronica française. Passant des murmures aux cris, l’artiste de 23 ans s’amuse, se raconte et dissèque les travers humains sur des textes en français d’une sincérité tranchante.

Ses mots, drapés de mélodies puissantes à la mélancolie subtile, nous plongent dans une intimité partagée, où l’on goûte à la délicieuse liberté de danser, de penser et de s’émouvoir.

Au côté de son batteur Tom Geffray, Zaho nous livre une Krautpop moderne inspirée de ceux qui l’ont fait danser tels que Koudlam ou Autumn. Côtoyant la folie de Catherine Ringer ou Brigitte Fontaine vient toujours le moment où elle retourne s’asseoir les yeux fermés à son piano, fidèle allié de ses créations.

Zénith 44, avenue des Canadiens, Le Grand-Quevilly Le Grand-Quevilly 76120 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.zenith-de-rouen.com/evenement/zaho-de-sagazan/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-11-10T20:00:00+01:00 – 2024-11-10T22:00:00+01:00

