Seine-Maritime Bernard Lavilliers Zénith Le Grand-Quevilly, 19 octobre 2024 18:30, Le Grand-Quevilly. Bernard Lavilliers Samedi 19 octobre 2024, 20h30 Zénith CARRE OR : 69€ – CE : 66€ / CAT 1 : 59€ – CE : 56€ / CAT 2 : 49€ / CAT 3 : 39€ Concert symphonique Lavilliers et les grands orchestres se sont régulièrement fréquentés. On se souvient de son concert avec l’Orchestre Lamoureux au théâtre des Champs Elysées et de son hommage à Léo Ferré au théâtre du Chatelet. Il y a un an, il donnait un concert unique à la Maison de Radio France et l’expérience lui a donné envie de reprendre la route pour une dizaine de concerts exceptionnels avec orchestre symphonique, en métamorphosant son répertoire. Zénith 44, avenue des Canadiens, Le Grand-Quevilly Le Grand-Quevilly 76120 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.zenith-de-rouen.com/evenement/bernard-lavilliers/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-10-19T20:30:00+02:00 – 2024-10-19T22:30:00+02:00

