Notre-Dame de Paris Zénith Le Grand-Quevilly, 16 mars 2024 19:30, Le Grand-Quevilly.

Notre-Dame de Paris 16 et 17 mars 2024 Zénith Carré Or : 89 € / Cat. 1 : 74 € / Cat. 2 : 60 € / Cat. 3 : 47 €

A l’occasion de son 25ème anniversaire, NOTRE-DAME DE PARIS, revient au Palais des Congrès de Paris, puis partira en tournée.

Depuis sa création, le spectacle musical de Luc Plamondon et Richard Cocciante a été ovationné partout sur la planète, et vient de connaitre un succès retentissant à Broadway en juillet 2022.

Venez découvrir ou redécouvrir la plus grande comédie musicale française !

Zénith 44, avenue des Canadiens, Le Grand-Quevilly Le Grand-Quevilly 76120 Seine-Maritime Normandie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-16T20:30:00+01:00 – 2024-03-16T22:45:00+01:00

2024-03-17T15:00:00+01:00 – 2024-03-17T17:15:00+01:00