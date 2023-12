Mika Zénith Le Grand-Quevilly, 4 mars 2024 19:00, Le Grand-Quevilly.

Mika Lundi 4 mars 2024, 20h00 Zénith Debout : 46,20 €

MIKA, artiste aux multiples disques de platine, démarre la rentrée de la plus belle des manières avec la sortie de son nouveau single « C’est la Vie ».

Avec ce premier single, MIKA révèle un brin de son nouveau défi : concevoir un album 100% en français, « un album francophone » à travers lequel il explore une part inédite de son intimité et honore ses identités multiples, toujours en mouvement. Il y a comme toujours dans ses mélodies et ses textes cette candeur joyeuse et décalée lorsqu’elle rencontre la profondeur de son message.

MIKA annonce également aujourd’hui une tournée française. Il se produira dans 16 villes et terminera le 25 mars à l’Accor Arena de Paris. Il présentera sur scène un nouvel album 100% en français, prévu pour Décembre 2023.

Zénith 44, avenue des Canadiens, Le Grand-Quevilly Le Grand-Quevilly 76120 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.zenith-de-rouen.com/evenement/mika/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-04T20:00:00+01:00 – 2024-03-04T22:30:00+01:00

2024-03-04T20:00:00+01:00 – 2024-03-04T22:30:00+01:00