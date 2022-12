ERA Zénith, 15 février 2024, Le Grand-Quevilly.

ERA Jeudi 15 février 2024, 20h00 Zénith

Carré Or : 78,50€ / Cat 1 : 62€ / Cat 2 : 51€

The Live Expérience

Zénith 44, avenue des Canadiens, Le Grand-Quevilly Le Grand-Quevilly 76120 Seine-Maritime Normandie

« 20 ans après le triomphe de son premier album porté par le titre iconique « Ameno », ERA a ébloui les Zéniths de France en 2019 puis en 2022, à guichets fermés, avec son spectacle « The Live Experience », un univers fascinant où la puissance de la musique et la beauté des voix se mélangent à merveille dans un décor médieval / héroic fantasy hors du commun. ERA a vendu plus de 12 millions d’albums à travers le monde et n’avait à ce jour jamais donné de concert en Europe. Redécouvrez les titres mythiques de ERA dans une formule live moderne et puissante. Une expérience vertigineuse qui vous transportera à travers le temps ! ERA sera de retour sur la route en 2024 pour une tournée en France, Belgique et Suisse »



