International Festival Ballet & Festival Orchestra

présentent

Une féerie de beauté, d’élégance et de grâce

“Le lac des cygnes”

Le meilleur ballet classique de tous les temps

Musique : P. I. Tchaïkovski

Chorégraphie : L. Ivanov et M. Petipa

Décors et costumes : V. Okunev

Un rêve de ballet : “Le Lac des cygnes”

L’International Festival Ballet présente un spectacle d’une beauté, d’une élégance et d’une grâce féeriques. Cette œuvre d’art accomplie est accompagnée d’un orchestre en direct, ajoutant une dimension musicale à cette expérience.

Le ballet “Le Lac des cygnes” est souvent considéré comme emblématique de cet art. Cette histoire romantique met en scène le jeune prince Siegfried tombant amoureux de la princesse cygne Odette, et cherchant à la libérer du mauvais sort jeté par le duc Barbe-Rouge. C’est un récit qui célèbre le pouvoir du véritable amour.

“Le Lac des cygnes” est une pièce de ballet incontournable au répertoire de toutes les grandes compagnies. En particulier, l’Allegro Moderato des danses des cygnes du deuxième acte est si célèbre qu’il a fait l’objet d’innombrables parodies chorégraphiques. Cette section est connue sous le nom de “danse des quatre petits cygnes” et a dépassé le cercle des amateurs de ballet.

L’International Festival Ballet, l’un des meilleurs ensembles de ballet classique, présente magiquement “Le Lac des cygnes” sur scène. Les décors grandioses créés par le talentueux designer de théâtre Vjatscheslav Okunev, qui travaille notamment avec le théâtre Mariinski de Saint-Pétersbourg et La Scala de Milan, ainsi que les magnifiques costumes, ajoutent une élégance sans limite et une légèreté insouciante à l’ensemble de l’International Festival Ballet. Cette production offre une interprétation onirique et féérique d’un ballet classique qui continue de fasciner après plus de 100 ans.

International Festival Ballet

Ensemble danse sur

Direction artistique d’Alex Bogutsky

Le “International Festival Ballet” est le nouveau nom adopté par l’ensemble de danse, anciennement connu sous le nom de “St. Petersburg Festival Ballet”, depuis l’été 2022.

Choqué et affecté par la guerre d’agression inhumaine menée par la Russie contre l’Ukraine, le célèbre ensemble de ballet change de nom et s’appelle désormais “International Festival Ballet”. Ce changement de nom résulte du choc et de l’émotion suscités par la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. L’ensemble de ballet renomme ainsi pour exprimer sa position claire et sans équivoque. Le “International Festival Ballet” incarne l’idée d’un ballet international qui transcende les frontières nationales et représente l’harmonie et la coexistence à travers la poésie de l’art, de la musique et de la danse. Face à la guerre, les artistes ont démontré leur position contre l’agression russe à travers plusieurs actions de protestation avant leurs représentations. Par conséquent , ils sont maintenant également menacés par la Russie. Cependant, l’ensemble reste déterminé à défendre ses principes et à promouvoir la paix et l’unité entre les individus.

Composé en partie d’artistes ukrainiens, le International Festival Ballet considère cela comme une raison supplémentaire d’être un ballet de paix et de cohésion entre tous les êtres humains. Malgré les difficultés auxquelles ils sont confrontés, ils continuent de se produire avec passion et dévouement, offrant au public des représentations magnifiques et émouvantes.

L’”International Festival Ballet” est un ensemble de haut niveau qui convainc dans le monde entier par son élégance classique rigoureuse, son souffle de fraîcheur du vingt-et-unième siècle et sa performance de danse parfaite. La troupe est composée de 42 danseurs. Tous les danseurs sont diplômés des meilleures écoles de ballet russes telles que l’Académie Vaganova de Saint-Pétersbourg, l’Académie chorégraphique d’État de Kiev, l’Académie de chorégraphie de Moscou, l’École de ballet d’Oufa et l’Académie de ballet de Perm. En outre, l’ensemble a collaboré avec les meilleurs théâtres de ballet et a remporté de nombreux prix et distinctions lors de festivals et de concours internationaux de ballet. Ainsi, les 42 danseurs de l’”International Festival Ballet” constituent l’une des plus belles et des plus fortes compagnies de ballet, mais aussi l’une des plus renommées au monde.

FESTIVAL ORCHESTRA

Directeur artistique & chef d’orchestre Normunds Vaicis

Le Festival Orchestra a été formé par des musiciens talentueux originaires de Moldavie, de Hongrie, d’Ukraine et de Lettonie. À sa tête se trouve le chef d’orchestre renommé, le maestro Normunds Vaicis. Le répertoire de l’orchestre comprend des œuvres de compositeurs tels que Ravel, Debussy, Rimsky-Korsakov, Tchaïkovski, Massenet, Faure, Albegis, Gounod, et bien d’autres encore. Les ballets classiques tels que “Le Lac des cygnes”, “Casse-Noisette”, “La Belle au bois dormant”, “Giselle” et “Don Quichotte” occupent une place centrale dans leur répertoire. L’orchestre a collaboré avec des compagnies de ballet renommées en Russie, en Ukraine et en Biélorussie. Malgré sa taille relativement réduite, l’orchestre du festival s’est distingué comme l’un des meilleurs orchestres de ballet en Europe. Il a connu un grand succès lors de ses performances en France, au Royaume-Uni, en Belgique, en Allemagne, au Luxembourg et dans d’autres pays européens. Dans un avenir proche, l’Orchestre du Festival se produira lors des saisons de ballet russes de la célèbre compagnie International Festival Ballet. Leur tournée les emmènera en Scandinavie, en Belgique, en France, au Luxembourg, en Allemagne et en Autriche. Cela témoigne de la reconnaissance et de l’appréciation de leur talent musical exceptionnel.

