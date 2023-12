Symphonic Pop-Rock Show Zénith Le Grand-Quevilly Catégories d’Évènement: Le Grand-Quevilly

Seine-Maritime Symphonic Pop-Rock Show Zénith Le Grand-Quevilly, 10 février 2024 19:00, Le Grand-Quevilly. Symphonic Pop-Rock Show Samedi 10 février 2024, 20h00 Zénith Carré Or : 65 € / Cat. 1 : 55 € / Cat. 2 : 45 € / Cat. 3 : 35 € De Queen à Coldplay en passant par The Police, Beyonce, Muse, Sia ou encore U2, le concert “The Symphonic Pop-Rock Show” vous fait revivre 40 ans de tubes pop-rock en mode symphonique. Près de 2 heures de show pendant lesquelles les guitares électriques défient les violons avec un orchestre de 60 musiciens et chanteur(se) qui décloisonne les genres, bouscule les codes et abolit les frontières musicales. Zénith 44, avenue des Canadiens, Le Grand-Quevilly Le Grand-Quevilly 76120 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.zenith-de-rouen.com/evenement/symphonic-pop-rock-show/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

