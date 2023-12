Calogero Zénith Le Grand-Quevilly, 1 février 2024 19:00, Le Grand-Quevilly.

Calogero Jeudi 1 février 2024, 20h00 Zénith Cat. 2 : 65 € / Debout Early : 45 € / Debout : 35 €

Après le LIBERTÉ CHÉRIE TOUR en 2018 et la TOURNÉE DES FESTIVALS à l’été dernier, CALOGERO est de retour en live en 2024 avec son A.M.O.U.R TOUR !

L’occasion de se retrouver autour de ses plus grands tubes mais aussi de découvrir de nouveaux titres lors d’un show toujours plus exceptionnel le jeudi 1 février 2024 au Zénith de la Métropole Rouen Normandie !

Zénith 44, avenue des Canadiens, Le Grand-Quevilly Le Grand-Quevilly 76120 Seine-Maritime Normandie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-01T20:00:00+01:00 – 2024-02-01T22:30:00+01:00

