Gospel pour 100 voix Zénith Le Grand-Quevilly, 19 janvier 2024 19:30, Le Grand-Quevilly.

Gospel pour 100 voix Vendredi 19 janvier 2024, 20h30 Zénith Tarif normal : Carré Or : 62 € / Cat. 1 : 49 € / Cat. 2 : 39 € / Tarif jeune -20 ans : 20 €

Les vidéos de leurs prestations ont fait le tour du monde et a ont été vues plus de 70 millions de fois.

Leurs prestations Tv ont été suivies par plus de 120 millions de téléspectateurs et leur spectacle live par 1 million de spectateurs.

Des chanteurs encore plus talentueux, une énergie encore plus débordante, un show encore plus époustouflant ont valu à ce spectacle de remporter une nomination aux Reality TV Award à Londres et une nomination aux Premier Gospel Award en Angleterre et d’être sélectionnés pour participer aux premiers Britain Got Talent- The Champions à Londres ou au Schlagerboom en Allemagne…..

Non contents d’avoir conquis le public européen, « The 100 Voices of Gospel – Gospel pour 100 Voix” a fait chavirer les 12 millions de téléspectateurs de la fameuse émission anglaise « Britain Got Talent » en obtenant pour la première fois dans l’histoire de l’émission un double Golden Buzzer.

Auréolés d’un énorme succès populaire, les cent chanteurs, danseurs et musiciens du spectacle « The 100 Voices of Gospel – Gospel pour 100 Voix” sillonneront la France, le Royaume Uni, la Suisse, la Belgique, l’Allemagne, l’Italie, les Pays Bas, l’Autriche, la Tunisie, les West Indies…. en 2024 , pour une nouvelle série de concerts monumentaux avec un spectacle totalement nouveau !

Zénith 44, avenue des Canadiens, Le Grand-Quevilly Le Grand-Quevilly 76120 Seine-Maritime Normandie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-19T20:30:00+01:00 – 2024-01-19T22:30:00+01:00

