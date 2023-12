Etienne Daho Zénith Le Grand-Quevilly, 14 décembre 2023 19:00, Le Grand-Quevilly.

Etienne Daho Jeudi 14 décembre, 20h00 Zénith Carré Or : 110,00 € / Cat. 1 : 89,00 € / Cat. 2 : 69,00 € / Cat. 3 : 39,00 €

Depuis quelques années, j’ai souvent délaissé les grandes salles pour des théâtres que j’aime (Olympia, Pleyel…) et me suis installé dans une proximité agréable.

Avec cet album, j’ai envie de sortir de ma zone de confort et de vous embarquer ailleurs, pour vous offrir un show avec une énergie différente, celle des grands espaces et des festivals d’été.

Le choix des chansons, des tableaux, la scénographie et les lumières m’obsèdent et je me prépare déjà à ces prochaines retrouvailles avec vous. Hâte!!!!

