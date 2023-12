La fabuleuse histoire galactique du Père Noël Zénith Le Grand-Quevilly Catégories d’Évènement: Le Grand-Quevilly

Seine-Maritime La fabuleuse histoire galactique du Père Noël Zénith Le Grand-Quevilly, 9 décembre 2023 13:15, Le Grand-Quevilly. La fabuleuse histoire galactique du Père Noël 9 et 10 décembre Zénith Tarif normal : 26,50 € / Enfant -12 ans : 16,50 € Tous les enfants savent comme l’emploi du temps du Père Noël est chargé !

Distribuer des milliards de cadeaux la nuit de Noël à tous les enfants sages tout autour de notre terre, représente un incroyable défi !

Alors imaginez un peu quelle fut la surprise du Père Noël lorsque, débarquant de l’espace, un bien étrange personnage vint lui demander une aide urgente :

L’accompagner sans attendre sur son petit astéroïde pour l’aider, lui et ses amis, à en chasser Jean Balthasar Fouettard, dit Le Père FOUETTARD, qui règne en maître sur cette petite planète, privant les enfants de leurs cadeaux ! Ce grand spectacle de fin d’année tout en renouant avec les personnages traditionnels du folklore de la Saint Nicolas, se place résolument sous le signe de l’humour et des ambiances féeriques et magiques qu’attendent avec impatience tous les fans du Père Noël en cette période ! Le Père Noël, héros principal de cette « Fabuleuse Aventure Galactique » va avoir grand besoin de l’aide de son poupon favori, BéBé Charli, pour déjouer avec l’humour qu’on lui connaît et en interaction avec le public, les plans d’un Père Fouettard plus “clownesquement” motivé que jamais à installer son règne sur la petite planète de notre nouvel ami ! Associés à ce tandem, Mars’O, la petite mascotte extraterrestre et les extraordinaires personnages acrobatiques de la compagnie des « Farfadais » ne seront pas de trop pour relever sous vos yeux les défis qu’imposent l’apesanteur et l’originalité de notre histoire ! Le Père Fouettard (incarné par le cascadeur « Hugo Bariller ») entend bien garder précieusement la place qu’il occupe dans ce nouveau monde ! C’est au cœur de l’extraordinaire décor de Noël intersidéral et sidérant, que s’égrainera notre Fabuleuse histoire galactique du Père Noël ! BéBé Charli, Le Père Noël, le Père Fouettard, la petite mascotte extraterrestre, les acrobates aériens, équilibristes, personnages féeriques et comédiens, vous donnent rendez-vous pour ce grand moment de divertissement familial de fin d’année ! Pour information, tarif Public Adulte -> 26.50€ // Enfant -12 ans -> 16.50€

Tarif CSE dégressifs // exemple de 51 à 200 personnes -> 15.90€

Contact : nathalie@artscenique.org ou 02.31.84.81.84 L'accès est déconseillé aux bébés de moins de 1 an. Zénith 44, avenue des Canadiens, Le Grand-Quevilly Le Grand-Quevilly 76120 Seine-Maritime Normandie

2023-12-09T14:15:00+01:00 – 2023-12-09T15:45:00+01:00

2023-12-10T14:30:00+01:00 – 2023-12-10T16:00:00+01:00

