Je préfère qu’on reste ensemble Zénith Le Grand-Quevilly, 1 décembre 2023, Le Grand-Quevilly.

Je préfère qu’on reste ensemble Vendredi 1 décembre, 20h30 Zénith Cat1 : 56€ / Cat2 : 42€

Claudine et Valentin étaient amis et colocataires avant de devenir un vrai couple amoureux, ce qui fît le gros succès de « Je préfère qu’on reste amis ».

Mais les années ont passé et la routine s’est installée. Claudine est fidèle. Valentin va « voir » ailleurs. Elle a envie de s’en aller. Lui, préfère qu’ils « restent ensemble » …

Toujours entre rires, chansons et émotions.

Auteur : Laurent RUQUIER

Mise en scène : Marie-Pascale OSTERRIETH

Avec :

Michèle BERNIER dans le rôle de Claudine

Olivier SITRUK dans le rôle de Valentin

Philippe Spiteri dans le rôle du médecin

Assistante mise en scène : Hélène CHRYSOCHOOS

Décors : Pierre-François LIMBOSCH

Lumière : Laurent CASTAINGT

Vidéos : Antoine LE COINTE

Musique et sons : Jacques DAVIDOVICI

Costumes : Charlotte DAVID

Zénith 44, avenue des Canadiens, Le Grand-Quevilly Le Grand-Quevilly 76120 Seine-Maritime Normandie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-01T20:30:00+01:00 – 2023-12-01T22:15:00+01:00

