Shaka Ponk Zénith Le Grand-Quevilly, 10 novembre 2023, Le Grand-Quevilly.

Shaka Ponk 10 et 16 novembre Zénith Carré Or : 75€ / Cat1. 65€ / Cat2. 55€ / Debout : 42€

Après plusieurs années d’absence, 2023 marquera le grand retour de Shaka Ponk. Des shows de pure énergie, Punk et Rock n’Roll dans plus de 40 salles à travers toute la France. Cette fois, ne les ratez sous aucun prétexte car ce sera… THE FINAL FUCKED UP TOUR !

Zénith 44, avenue des Canadiens, Le Grand-Quevilly Le Grand-Quevilly 76120 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.zenith-de-rouen.com/evenement/shaka-ponk/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-10T20:00:00+01:00 – 2023-11-10T23:00:00+01:00

2023-11-16T20:00:00+01:00 – 2023-11-16T23:00:00+01:00