The Wall Rock Opéra Zénith Le Grand-Quevilly, 5 novembre 2023, Le Grand-Quevilly.

The Wall Rock Opéra Dimanche 5 novembre, 18h00 Zénith Carré Or : 95€ / Cat.1 : 79€ / Cat.2 : 60€

Découvrez l’adaptation en ballet contemporain de l’album mythique des Pink Floyd – The Wall au Palais des Congrès de Paris les 2, 3 et 4 novembre prochains & en tournée dans toute la France.

Inédit en France, The Wall – The Pink Floyd’s Rock Opera se saisit du matériau originel de The Wall pour en extraire une toute nouvelle œuvre. Porté par la chorégraphie de Johan Nus, les titres de l’album sont interprétés en live. La scénographie donne un nouveau visage à l’œuvre originale par la justesse des danseurs et des décors forts. L’ensemble est un voyage immersif et sensoriel dans l’univers psychédélique et introspectif des Floyd. The Wall, œuvre visionnaire, s’inscrit encore et toujours dans les enjeux politiques contemporains, le ballet s’inscrit dans cette lignée : irrévérencieux et engagé !“

Zénith 44, avenue des Canadiens, Le Grand-Quevilly Le Grand-Quevilly 76120 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.zenith-de-rouen.com/evenement/the-wall-rock-opera/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-05T18:00:00+01:00 – 2023-11-05T20:30:00+01:00

2023-11-05T18:00:00+01:00 – 2023-11-05T20:30:00+01:00