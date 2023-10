Ibrahim MAALOUF Zénith Le Grand-Quevilly, 28 octobre 2023, Le Grand-Quevilly.

Ibrahim MAALOUF Samedi 28 octobre, 20h00 Zénith Carré Or : 85€ / Cat1 : 65€ / Cat2 : 55€ / Debout : 39€

Toujours surprenant avec son 17ème album Capacity to Love, Ibrahim Maalouf compte bien marquer les esprits. À la fois populaire et inédite, surprenante et innovante, sa musique produite entre les Etats-Unis et l’Europe est à la fois urbaine et inspirée de toutes les cultures auxquelles Ibrahim s’intéresse depuis toujours.

Zénith 44, avenue des Canadiens, Le Grand-Quevilly Le Grand-Quevilly 76120 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.zenith-de-rouen.com/evenement/ibrahim-maalouf/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-28T20:00:00+02:00 – 2023-10-28T22:30:00+02:00

2023-10-28T20:00:00+02:00 – 2023-10-28T22:30:00+02:00