Obispo Zénith Le Grand-Quevilly Catégories d’évènement: Le Grand-Quevilly

Seine-Maritime

Obispo Zénith, 17 octobre 2023, Le Grand-Quevilly. Obispo Mardi 17 octobre 2023, 20h00 Zénith

Carré Or : 79€ / Cat1 : 69€ / Cat2 : 59€ / Cat3 : 49€

30 ans de succès Zénith 44, avenue des Canadiens, Le Grand-Quevilly Le Grand-Quevilly 76120 Seine-Maritime Normandie Afin de fêter sur scène 30 ans de succès, Pascal Obispo, accompagné de 12 musiciens, vous propose à partir d’octobre 2023 sa tournée événement. Comme à son habitude, l’artiste a conçu un show dont il a le secret, à la fois explosif, convivial et chargé d’émotions. Il y chantera ses plus grands succès égrenés au cours de 30 années consacrées à la musique, ainsi que ceux composés pour ses amis artistes . Et pour la première fois, comme un clin d’œil, le programme alléchant apparaîtra sur l’affiche dévoilée prochainement. Cet anniversaire nous réserve d’ores et déjà d’excellents moments de partages et de correspondances à ne pas manquer.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-17T20:00:00+02:00

2023-10-17T23:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Le Grand-Quevilly, Seine-Maritime Autres Lieu Zénith Adresse 44, avenue des Canadiens, Le Grand-Quevilly Ville Le Grand-Quevilly lieuville Zénith Le Grand-Quevilly Departement Seine-Maritime

Zénith Le Grand-Quevilly Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-grand-quevilly/

Obispo Zénith 2023-10-17 was last modified: by Obispo Zénith Zénith 17 octobre 2023 Le Grand-Quevilly Zénith Le Grand-Quevilly

Le Grand-Quevilly Seine-Maritime