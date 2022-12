Drag Race France Live Zénith Le Grand-Quevilly Catégories d’évènement: Le Grand-Quevilly

Drag Race France Live Zénith, 14 octobre 2023, Le Grand-Quevilly. Drag Race France Live Samedi 14 octobre 2023, 20h00 Zénith

Carré Or : 49€ / Cat 1 : 59€ / Cat 2 : 39€ / Cat 3 : 29€

DRAG RACE FRANCE LIVE : SAISON 2 ! Zénith 44, avenue des Canadiens, Le Grand-Quevilly Le Grand-Quevilly 76120 Seine-Maritime Normandie Le plus grand show drag de France revient pour une 2ème saison LÉ-GEN-DAIRE !

Après la tournée à guichets fermés des reines de Drag Race France saison 1, jouée dans les plus belles salles de France dans une ambiance ultra joyeuse, le LÉGENDAIRE CABARET CLUB revient avec les reines de la saison 2 pour un nouveau spectacle évènement !

