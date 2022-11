Michel Sardou Zénith Le Grand-Quevilly Catégories d’évènement: Le Grand-Quevilly

Michel Sardou Zénith, 3 octobre 2023, Le Grand-Quevilly. Michel Sardou Mardi 3 octobre 2023, 20h00 Zénith

Carré or : 129€ / Cat 1 : 95€ / Cat 2 : 69€ / Cat 3 : 39€

Je me souviens d’un adieu Zénith 44, avenue des Canadiens, Le Grand-Quevilly Le Grand-Quevilly 76120 Seine-Maritime Normandie Le grand retour sur scène 4 ans après sa « DERNIÈRE DANSE » qui avait réunie plus de 450 000 spectateurs, Michel SARDOU crée la surprise en annonçant son grand retour sur scène pour « Je me souviens d’un adieu » une tournée en France, Belgique et Suisse à partir du 3 octobre 2023. Michel Sardou interprétera ses plus grands succès, entouré d’un orchestre d’une vingtaine de musiciens.

2023-10-03T20:00:00+02:00

2023-10-03T22:30:00+02:00

